A Way Out premiato dai voti delle recensioni internazionali

sarà disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One da domani 23 marzo , ma sono già state pubblicate le recensioni delle più importanti testate videoludiche internazionali. Scopriamo qual è stata l'accoglienza riservata al'avventura co-op di

Nel momento in cui scriviamo, A Way Out può vantare un Metascore pari a 80/100, solamente 8 delle 33 recensioni totali presentano voti inferiori a questo valore. Fra le valutazioni più entusiastiche vi segnaliamo il 100/100 di Playstation LifeStyle, il 95/100 di Areajugones e il 90/100 di Wccftech, GamesRadar+, Twinfinite e Gamespew.

Sulle pagine di Everyeye, il nostro Alessandro Bruni ha premiato il titolo con un 9 pieno, affermando: "A Way Out è una delle esperienze più innovative e sorprendenti che abbiamo avuto il piacere di giocare negli ultimi anni. L’opera di Hazelight è un concentrato di coraggio e creatività senza vincoli, una sorta di specchio poligonale del suo ideatore. Tutto, dalla regia alla giocabilità, contribuisce a creare un flusso ludico ritmicamente perfetto, che continua a sorprendere gli utenti per tutta la durata dell’avventura. Il gioco di Josef Fares ha la meravigliosa capacità di rinnovarsi a ogni svolta, in un contesto narrativo che ricalca le medesime, stupefacenti, caratteristiche del gameplay. Sei ore che scorrono in un batter d’occhio, regalando agli utenti una quantità incredibile di memorie condivise".