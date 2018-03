A Way Out: i protagonisti in fuga dall'ospedale nel nuovo video gameplay

Nella giornata di oggi,hanno pubblicato un nuovo video gampelay dedicato al nuovo gioco diretto da Josef Fares

Il titolo, come saprete bene, sarà da giocare interamente in cooperativa, ed il filmato che trovate in cima alla notizia mette in mostra proprio questo aspetto: l'azione passa fluentemente da un personaggio all'altro, entrambi impegnati a fuggire da un ospedale in un'adrenalinica sequenza di gioco.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che A Way Out sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 23 marzo 2018. Acquistando una sola copia del prodotto sarete in grado di giocare in co-op con un amico per tutto il corso dell'avventura.