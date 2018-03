A Way Out: pubblicato un nuovo gameplay trailer in vista del lancio

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di, il promettente gioco co-op degli autori di Brothers: A Tale of Two Sons in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 23 marzo. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

A Way Out si presenta come una nuova esperienza story-driven completamente incentrata sulla co-op: i giocatori si ritroveranno a vestire i panni di Leo e Vincent, due detenuti costretti a collaborare per fuggire da un carcere di massima sicurezza.

Il nuovo gameplay trailer ci permette di dare un'occhiata ai vari aspetti della produzione, sottolineando il fatto che per giocare insieme a un amico sarà sufficiente una sola copia del gioco. Stando alle parole degli sviluppatori, l'avventura durerà dalle 6 alle 8 ore, proponendo ai giocatori diverse fasi di gameplay che spazieranno dalle sparatorie agli inseguimenti, passando per alcuni enigmi ambientali da risolvere collaborando con l'altro utente.

Ricordiamo che A Way Out sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 23 marzo (al momento la versione Nintendo Switch non è stata presa in considerazione dagli sviluppatori, ma le cose potrebbero cambiare in futuro).