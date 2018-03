A Way Out: requisiti minimi e consigliati della versione PC

Dopo la pubblicazione del nuovo gameplay trailer ufficiale,ha reso noti i requisiti di sistema minimi e consigliati della versionedi, la nuova avventura degli autori di Brothers: A Tale of Two Sons interamente basata sulla co-op.

Requisiti minimi (per giocare a 720p/30fps con i settaggi impostati su "low")

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

CPU: Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100, o superiore

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB

DirectX: 11 Compatible video card o equivalente

Hard Drive: 25GB

Requisiti consigliati (per giocare a 1080p/60fps con i settaggi impostati su "high")

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

RAM: 16GB

CPU: Intel Core i5 3570K; AMD Ryzen 3 1300x o equivalente

GPU: Nvidia GTX 960; AMD R9 290 o equivalente

DirectX: 11 Compatible video card o equivalente

Hard Drive: 25GB

Ricordiamo che A Way Out sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da venerdì 23 marzo (al momento la versione Nintendo Switch non è stata presa in considerazione dagli sviluppatori, ma le cose potrebbero cambiare in futuro). Segnaliamo inoltre che per giocare in co-op con un amico sarà sufficiente una sola copia del titolo.