A Way Out: rivelata la lista degli Achievement su Xbox One

ha aggiornato i propri archivi con la lista deglidi, adventure co-op a opera diin arrivo fra poco meno di due settimane su Playstation 4, Xbox One e PC.

A quanto pare gli Achievement di A Way Out saranno solamente 14. Potete consultare l'elenco completo sul sito di Exophase, tuttavia, essendo strettamente legati alla storia, vi consigliamo di evitare la lettura se non volete spoiler di alcun tipo. Per quanto riguarda l'edizione Playstation 4, non avendo ancora a disposizione la lista dei trofei non possiamo sapere se questa versione includerà il Platino o meno.

A Way Out sarà disponibile a partire dal 23 marzo su PC, Xbox One e Playstation 4.