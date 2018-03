A Way Out: spiegati i motivi del mancato arrivo su Nintendo Switch

Nel corso di una recente sessione AMA tenuta dalla software house,ha spiegato due motivi per cui, atteso su PC, PS4 e Xbox One il 23 marzo, non sarà pubblicato anche su Nintendo Switch.

"Per quanto riguarda Switch, siamo dei fan della console, ma ci sono un paio di fattori che ci impediscono di realizzarene un port", ha spiegato Lucas de Vries, programmatore della software house. "È uscita abbastanza tardi rispetto al nostro ciclo di sviluppo, e siamo stati molto impegnati nel cercare di realizzare un gioco della qualità maggiore possibile.

Inoltre, dal momento che entrambi i giocatori richiedono il controllo della propria camera di gioco, sareste stati costretti ad acquistare un Pro controller a parte, il che mi sembra abbastanza inconveniente per il concept di Switch. Sarebbe stato uno sforzo piuttosto impegnativo quello di creare un sistema di controllo della camera automatico per rendere sufficiente un singolo Joy-Con".

A Way Out uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Oggi sono stati rivelati i requisiti della versione PC del gioco.