A Way Out: svelato il peso del download su PS4 e Xbox One

sarà disponibile a partire dal 23 marzo, ma nel frattempo possiamo conoscere il peso del download su. In entrambi i casi, il gioco richiederà all'incircadi spazio libero sull'hard disk.

Grazie alle informazioni riportate sui rispettivi store Sony e Microsoft, apprendiamo che il download di A Way Out richiderà 16,99GB liberi su PlayStation 4 e 17,44GB su Xbox One, in entrami i casi una quantità di spazio abbastanza contenuta. Pochi giorni fa è trapelata anche la lista completa degli Achievemets, così da avere le prime indicazioni sugli obiettivi e le sfide proposte dal gioco.

Ricordiamo che A Way Out sarà disponibile a partire dal 23 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC (al momento non c'è nessun piano per portare il titolo su Nintendo Switch). Se invece volete vedere il gioco in azione, in un recente video gameplay possiamo assistere a una fase di fuga dall'ospedale.