In occasione dei Game Awards 2017 è arrivata una data di uscita e un nuovo trailer per, il nuovo gioco degli autori di Brothers A Tale of Two Sons: il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 23 marzo 2018.

Electronic Arts renderà inoltre disponibile un friend pass free trial per tutti i giocatori interessati a provare A Way Out con un amico che ha acquistato il gioco. Come ricorderete, il titolo si presenta come un co-op game in cui due giocatori devono collaborare per evadere da una prigione, mescolando dinamiche stealth e action.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla produzione, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.