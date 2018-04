A Way Out: vendite al lancio quadruplicate rispetto alle aspettative di Electronic Arts

La scorsa settimana Josef Fares ha annunciato che A Way Out ha venduto oltre un milione di copie nelle prime due settimane di presenza sul mercato, oggi scopriamo che questa cifra è di oltre quattro volte maggiore rispetto alle previsioni iniziali del publisher Electronic Arts.

Secondo quanto riportato da Jason Schreier di Kotaku, Electronic Arts aveva previsto una campagna marketing a medio budget con l'obiettivo di vendere 203.000 copie nella prima settimana e 894.000 unità in totale durante l'intero ciclo vitale di A Way Out.

In altre parole, in 15 giorni il gioco ha venduto più di quanto il publisher si aspettasse per l'intero ciclo di vita del prodotto. Un risultato davvero notevole, che ha permesso al producer Josef Fares di iniziare i lavori sul suo prossimo progetto. Non è escluso che il successo commerciale del gioco possa spingere Fares ed Electronic Arts a non abbandonare il franchise, dando vita a seguiti e spin-off.