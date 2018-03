A Way Out: un video confronto per le versioni PS4 Pro e Xbox One X

GamingBolt ha pubblicato un nuovo video confronto di A Way Out , mettendo a diretto paragone il comparto grafico delle versioni. Il gioco si comporta molto bene su entrambe le console.

Come potete vedere in cima alla notizia, il video confronto di GamingBolt si basa sulle stesse scene di A Way Out tratte dalle versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, così da mettere a diretto paragone la resa tecnica del gioco sulle due console.

Stando alle parole del director Josef Fares, del resto, "Possiamo aspettarci un frame rate superiore su PlayStation 4 Pro. Anche su Xbox One X il titolo gira con un frame rate più alto, e avrà inoltre una risoluzione maggiore. In generale, è stato piuttosto comodo lavorare con le nuove console, poiché sono la diretta evoluzione di quelle precedenti". Insomma, la potenza extra delle due console ha permesso agli sviluppatori di A Way Out di incrementare la fluidità e il livello di dettaglio grafico.

Sebbene il gioco si comporti bene sia su PS4 Pro che su Xbox One X, va segnalato che sulla console Microsoft sono presenti due modalità grafiche aggiuntive: una che privilegia il dettaglio e una incentrata sulle prestazioni (su PlayStation 4 Pro, invece, non c'è traccia di queste impostazioni extra).