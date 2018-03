A Way Out: Video Recensione del nuovo gioco degli autori di Brothers A Tale of Two Sons

L'opera diè un concentrato di coraggio e creatività senza vincoli, una sorta di specchio poligonale del suo ideatore. Tutto, dalla regia alla giocabilità, contribuisce a creare un flusso ludico ritmicamente perfetto, che continua a sorprendere gli utenti per tutta la durata dell’avventura.

A Way Out ha la meravigliosa capacità di rinnovarsi a ogni svolta, in un contesto narrativo che ricalca le medesime, stupefacenti, caratteristiche del gameplay. Sei ore che scorrono in un battito d’occhio, regalando agli utenti una quantità incredibile di memorie condivise.

Con A Way Out, il team Hazelight (noto per Brothers A Tale of Two Sons) ha tirato fuori dal cilindro un action adventure dal taglio cinematografico al cardiopalma, capace di regalare emozioni sincere al giocatore. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di A Way Out, ricordandovi che il gioco è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre non ci sono piani per una versione Nintendo Switch.