A500 Mini: Speedball 2 Brutal Deluxe, Another World e Zool tra i giochi inclusi

Il mercato videoludico continua a stuzzicare le corde della nostalgia dei giocatori più "vissuti", con prodotti pensati per celebrare le vecchie glorie del medium.

Inaugurato da Nintendo, trova in particolare ulteriore diffusione il filone delle riedizioni in chiave "mini" di console o hardware del passato. Questa volta, dopo NES, Super Nintendo, Commodore 64 e non solo, trova nuovamente spazio sugli scaffali l'iconico Amiga 500. Retro Games ha infatti ufficialmente annunciato The A500 Mini, pronto a rispolverare i ricordi degli appassionati di videogiochi che hanno vissuto gli Anni '80 e '90.



L'home computer di casa Commodore raggiungerà il mercato videoludico con una selezione di 25 giochi inclusi. Al momento, tuttavia, Retro Games non ha svelato l'intera selezione, limitandosi a presentare una prima ondata di titoli. Di seguito, trovate la dozzina di produzioni che certamente saranno parte dell'offerta di The A500 Mini:

Alien Breed 3D;

Another World:

ATR: All Terrain Racing:

Battle Chess;

Cadaver;

Kick Off 2;

Pinball Dreams;

Simon The Sorcerer;

Speedball 2: Brutal Deluxe;

The Chaos Engine;

Worms: The Director's Cut;

Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension;

In attesa di scoprire l'identità dei restanti giochi pronti a tornare dal passato a 16 bit, segnaliamo che The A500 Mini non ha al momento una data di lancio precisa. In linea generale, tuttavia, il prodotto dovrebbe divenire disponibile nel corso dei