A500 Mini: quali sono i giochi preinstallati? L'elenco completo da Pinball a Kick Off

Con l'entrata in produzione di The A500 Mini, il team di Retro Games scioglie le ultime riserve sui videogiochi preinstallati nell'attesissima retroconsole ispirata all'Amiga 500.

La versione attualizzata del personal computer a vocazione ludica di Commodore proposta da Retro Games emulerà il design e l'architettura del sistema originario commercializzato a cavallo tra gli anni '80 e '90, seppur con un form factor e una scocca dalle dimensioni ridotte (eccezion fatta per gli accessori come i controller e il mouse, ovviamente).

In vista del lancio dell'A500 Mini, la casa produttrice decide così di pubblicare delle immagini esplicative sull'interfaccia della retroconsole e, soprattutto, la lista completa dei 25 videogiochi che saranno preinstallati nella memoria di ogni dispositivo. I fan dell'Amiga 500 potranno tuffarsi nei ricordi cimentandosi nelle sfide di capolavori arcade come Worms, Pinball e Kick Off 2, oppure rivivere le avventure di Simon The Sorcerer e Another World.

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition ’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition ’93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus the Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool

Come specificato dagli stessi responsabili di Retro Games, The A500 Mini supporterà WHDLoad per dare modo agli acquirenti della console di caricare altri giochi Amiga tramite una memoria esterna opportunamente formattata e connessa all'apposito ingresso USB. Ogni gioco installato sfrutterà le funzioni del sistema operativo come l'accesso a slot di salvataggio e la possibilità di effettuare il "quick resume" alla riaccensione. Avete già visto il confronto tra l'A500 Mini e una moneta?