A500 Mini: la riedizione dell'Amiga entra in produzione! Svelati tutti i giochi inclusi

Dopo l'annuncio di SEGA Astro City Mini V e le attività degli scalper di Analogue Pocket, la giornata riserva ulteriori sorprese per i patiti di retrogaming. I rappresentanti di Retro Games hanno infatti confermato l'entrata in produzione di The A500 Mini, la riedizione "tascabile" del leggendario Amiga 500.

La versione attualizzata che rievoca i successi ottenuti a cavallo tra gli anni '80 e '90 dai personal computer "a vocazione videoludica" di Commodore emulerà l'architettura del sistema originario e, con essa, l'esperienza offerta nel suo utilizzo come console casalinga, il tutto racchiuso in una scocca dalle dimensioni contenute.

Il nuovo trailer confezionato da Retro Games fissa per il 25 marzo 2022 il lancio di The A500 Mini. Ad accompagnare il video troviamo anche un messaggio in cui l'azienda britannica svela gli ultimi due giochi presenti nella retroconsole: il rompicapo sci-fi Paradroid 90 e il simulatore di biliardo Arcade Pool. A questi si aggiungeranno altri 23 videogiochi che daranno vita a un catalogo di tutto rispetto: tra i titoli preinstallati nella console troveremo infatti Simon The Sorcerer, Worms, Another World, The Chaos Engine e tanti altri giochi.

Il sistema vanterà anche il supporto completo di WHDLoad e, con esso, la possibilità di caricare altri giochi Amiga utilizzando un dispositivo USB opportunamente formattato: tutti i titoli installati vanteranno delle funzioni inedite di salvataggio e di "quick resume".