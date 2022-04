A500 Mini: la riproduzione dell'Amiga in vendita su Amazon, ecco il prezzo

Su Amazon Italia ha fatto la sua comparsa The A500 Mini, versione in miniatura dello storico home computer Commodore che ha dominato la scena a cavallo tra gli anni '80 e '90, rappresentando per molti il primo vero approccio al mondo dei videogiochi e dell'informatica domestica.

The A500 Mini è in vendita a 129.99 euro, la confezione include la riproduzione fedele del computer Commodore (tasti non funzionanti) un mouse USB a due pulsanti, Gamepad USB, cavo di alimentazione e cavo HDMI, alimentatore non incluso. Sono 25 i giochi precaricati, tra cui Arcade Pool, Another World, Zool, Worms e California Games.

Giochi A500 Mini

Alien Breed 3D

Alien Breed Special Edition ’92

Another World

Arcade Pool

ATR All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X Special Edition ’93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2 Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus the Fox

Worms The Director’s Cut

Zool

Altri giochi possono essere aggiunti tramite WHDLoad, così da permettere a tutti di caricare i propri classici Amiga preferiti, a patto di possedere le versioni originali. Una bella occasione per rivivere le emozioni dei tempi d'oro dell'Amiga, una delle macchine da gioco più diffuse in Italia negli anni '80 e '90 insieme al C64, sempre prodotto da casa Commodore.