AAA cercasi Duke Nukem: che fine ha fatto il Duca, lo rivedremo mai?

Che fine ha fatto il buon caro vecchio Duke Nukem? Sembra che dopo il flop di Duke Nukem Forever (uscito nel lontano 2011) il Duca abbia faticato a trovare il suo spazio sul mercato, fino a scomparire del tutto.

La parabola del personaggio è sotto gli occhi di tutti: protagonista di due innocui action platform usciti nei primi anni '90 su PC (Duke Nukem e Duke Nukem II), il Duca diventa celebre con Duke Nukem 3D nel 1996 e cade poi vittima di Duke Nukem Forever, annunciato nel 1997 e uscito nel 2001 dopo mille problemi e innumerevoli ritardi.

Duke Nukem Forever viene affossato dalla critica e dal pubblico e da allora il Duca sembra essere definitivamente scomparso, se escludiamo la riedizione Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition World Tour lanciata nel 2016 per festeggiare il ventesimo compleanno di Duke Nukem 3D. Numerosi i progetti cancellati negli anni, ultimo in ordine di tempo quel Duke Nukem Mass Destruction che sarebbe poi diventato Bombshell, gioco d'azione uscito nel 2016 e presto dimenticato.

Nel 2015, Gearbox Software annuncia di essere al lavoro su un nuovo gioco di Duke Nukem mentre nel 2017 queste affermazioni vengono ritrattate e un portavoce dell'azienda afferma come non ci siano piani di alcun tipo per riportare in vita questo personaggio. Le uniche eccezioni sono Duke Nukem Big Shot Pinball (un tavolo per Pinball M di Zen Studios) e la comparsa come personaggio giocabile nella riedizione di Bulletstorm. Anche il tanto vociferato film di Duke Nukem con John Cena è completamente sparito dai radar ormai da alcuni anni.

Duke Nukem sembra essere rimasto vittime di problemi contrattuali e di licenza tra Gearbox, Take-Two e 3D Realms, per questo sembra improbabile l'arrivo di nuovi giochi nell'immediato futuro. Un vero peccato, considerando le potenzialità del personaggio e la popolarità del Duca.