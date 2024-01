AAA cercasi StarFox: che fine ha fatto la volpe di Nintendo?

Avevano fatto furore su Super Nintendo e Nintendo 64StarFox è diventato sempre meno prioritario in casa Nintendo, complice anche una qualità dei giochi più recenti che non ha convinto del tutto critica e pubblico. E ormai da anni della celebre volpe spaziale e dei suoi compagni si sono perse le tracce.

Che fine ha fatto StarFox? Sono in tanti a chiedersi perché il franchise è sparito dai radar senza nessun tentativo di rilancio in tempi più recenti. L'ultimo gioco principale della serie ad essere pubblicato è stato StarFox Zero, reboot della serie volto ad omaggiare le origini del brand: eravamo nel 2016 e il Wii U era ancora in circolazione. StarFox Zero non ottenne grandi riscontri commerciali, e venne accolto in maniera abbastanza tiepida dalla stampa internazionale e dai giocatori, che lo ritenevano lontano dai fasti di un tempo.

Tecnicamente, però, l'ultimissimo gioco con protagonista Fox McCloud è stato StarFox 2, incluso tra i giochi dello SNES Mini nel 2017 (e anni dopo riproposto anche nel catalogo SNES di Nintendo Switch Online). Si tratta di un progetto estremamente curioso: sviluppato originariamente per il Super Nintendo, l'uscita del gioco venne cancellata all'ultimo momento quando lo sviluppo era ormai completo, complice l'uscita ormai imminente dell'N64. E' stata l'occasione per i fan di riscoprire un titolo che sembrava perso per sempre nel tempo, ma è stata anche l'ultima scintilla di un brand che da quel momento non ha più dato segnali di vita.

Forse proprio il mancato successo commerciale e qualitativo degli ultimi episodi potrebbe essere la ragione per cui la Grande N abbia deciso di mettere in pausa a tempo indeterminato il brand, e questo nonostante negli ultimi anni non siano mancati rumor sul ritorno di StarFox su Nintendo Switch. Eppure fin qui le voci non si sono mai concretizzate: nessuno nuovo gioco legato alla serie è stato prodotto, nemmeno attraverso una Remastered di StarFox Zero adattata alla console ibrida.

In ogni caso anche un autore dell'originale StarFox è sicuro che la serie tornerà, sebbene secondo la sua visione il brand non è mai più tornato alle vette di originalità dimostrato dal capostipite per SNES del 1993. Ad oggi, tuttavia, non c'è alcun segnale su un possibile nuovo StarFox e chissà se il brand farà mai davvero ritorno. A questo punto è davvero difficile un capitolo inedito sull'attuale Switch, ma chissà che su un'eventuale Nintendo Switch 2 non possa scapparci una bella sorpresa per gli appassionati di Fox e compagni, magari senza dover aspettare ancora troppi anni.