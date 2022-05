AAA: cosa vuol dire videogioco Tripla A?

A partire dalla fine degli anni novanta il mondo videoludico ha accolto la definizione di videogioco Tripla A (AAA), ancora oggi utilizzata per indicare i prodotti ad alto budget solitamente distribuiti dai maggiori publisher sulla piazza. Ecco cos’altro possiamo dirvi su questa nomenclatura d’uso comune, talvolta considerabile sinonimo di qualità.

Come anticipato in apertura, a rendere tale un videogioco AAA è prima di tutto il valore produttivo che permea ogni fase del suo ciclo vitale: lo sviluppo, il marketing, la distribuzione e l’eventuale supporto post-lancio. Questi titoli, che ricordiamo essere il corrispettivo dei blockbuster cinematografici, si rivolgono puntualmente ai cosiddetti mercati di massa distinguendosi per ambizioni, popolarità riscossa e per l’essere destinati a raggiungere il successo finanziario. Considerando infatti le imponenti spese che caratterizzano certi progetti, il fallimento non può essere visto come una vera e propria opzione, dato che in alcuni casi potrebbe persino mettere a rischio la stabilità economica delle aziende coinvolte.

