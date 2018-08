Aaron Greenberg: i contenuti giapponesi sono importanti per Xbox

Nel corso della GamesCom 2018, Aaron Greenberg, general manager della divisione marketing di Xbox, ha parlato dell'impegno con cui Microsoft intende continuare a supportare i contenuti di gioco provenienti dal Giappone sulle sue piattaforme.

"Amiamo il Giappone", ha esordito Greenberg. "Phil [Spencer] va a visitarlo ogni anno, e spesso più volte durante l'anno. Se ci avete fatto caso, durante l'ultimo briefing E3 abbiamo mostrato più contenuto giapponese di quanto avessimo mai fatto. Abbiamo l'hands-on di Kingdom Hearts 3 dai nostri partner di Square-Enix alla Gamescom. Sappiamo che è un franchise amato, ed essere stati in grado di annunciare in anteprima qualcosa come Jump Force dai nostri partner di Bandai Namco è stato grandioso.



Penso che il nostro coinvolgimento con i contenuti giapponesi non sia mai stato così forte, e vogliamo che questo li aiuti ad avere successo a livello globale. Sappiamo che i nostri fan voglioni i grandi giochi giapponesi, sappiamo che sono importanti. Questo è il motivo per cui ci vedete accrescere il nostro contenuto, e continueremo a concentrarci su questo".

A proposito di Microsoft e di Xbox, potete consultare il nostro recap di tutti gli annunci fatti dal colosso di Redmond durante lo speciale episodio di Inside Xbox tenuto in occasione della GamesCom 2018 di Colonia.