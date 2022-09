Aaron Greenberg sale di livello: è tempo di promozioni per la storica figura del team Xbox

Sebbene si parli spesso e volentieri di Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, il team di Xbox è composto da numerosi volti noti che negli anni sono riusciti a farsi apprezzare dalla community. Uno di questi è sicuramente Aaron Greenberg, che da oggi ricopre un ruolo più importante nell'organico dell'azienda.

Nel corso delle ultime ore è infatti arrivata la conferma ufficiale del salto di livello di Aaron Greenberg, che non ricopre più il ruolo di Xbox Games Marketing General Manager, il quale è stato occupato per più di otto anni. Da oggi, il celebre personaggio legato al colosso di Redmond sarà il nuovo Xbox Games Marketing Vice President. Ciò implica che il ruolo di Greenberg nell'area marketing della divisione gaming di Microsoft è molto più rilevante che in passato e non è da escludere che possa avere un impatto rilevante già nei prossimi mesi.

In attesa di scoprire quali saranno le novità dell'area marketing di Xbox, vi ricordiamo che c'è grande fermento da parte dei possessori delle console di ultima generazione Microsoft in seguito all'annuncio della nuova schermata home di Xbox Series X|S, in arrivo il prossimo anno con un update ufficiale e già disponibile per chi ha aderito all'Insider Program.