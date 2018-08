Aaron Greenberg sui piani futuri di Microsoft: è fondamentale mettere i fan al primo posto

Durante la GamesCom 2018 la redazione di Dualshockers ha chiesto ad Aaron Greenberg quali degli insegnamenti appresi nel corso di questa generazione influenzeranno maggiormente l'approccio di Microsoft alla next-gen.

"La cosa più importante per ogni compagnia è di non perdere mai di vista il cliente. Mettere sempre i fan al primo posto. Quando bisogna prendere decisioni importanti riguardo nuovi prodotti, date di uscita, prezzi e così via, basta mettere i consumatori al primo posto e tutto andrà bene. Secondo me è la cosa più importante e non bisogna mai perderla di vista. Sono veramente orgoglioso del lavoro del nostro team dopo il lancio di Xbox One. Ciò che abbiamo realizzato, come la retrocompatibilità, il nuovo hardware, l'Elite controller e tutte le altre innovazioni, è nato ascoltando i nostri fan. Sono stati come dei compagni di viaggio. [...] È la cosa più importante che abbiamo appreso e sarà la nostra guida in futuro". Che ne pensate delle dichiarazioni di Aaron Greenberg?

Ricordiamo che al momento della next-gen sappiamo ben poco. Durante l'E3 2018 Phil Spencer si è limitato a confermare che l'azienda è al lavoro sulla nuova piattaforma. Secondo alcuni rumor, Microsoft ha intenzione di lanciare una console da gioco classica (Xbox Scarlet) e una dedicata al gaming in streaming (Scarlet Cloud).