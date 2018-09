Aaron Greenberg: Xbox Game Pass ha riscosso un grande successo in Europa

Parlando ai microfoni di MCV UK, Aaron Greenberg è tornato a discutere di Xbox Game Pass, l'apprezzato servizio di gaming on-demand con cui MIcrosoft concede ai suoi utenti Xbox di accedere ad una vasta libreria di titoli digitali tramite il pagamento di un abbonamento mensile o annuale.

L'iniziativa è stata sin da subito accolta con il favore dell'utenza, ed il suo successo è stato proprio ciò che ha voluto sottolineare il general manager della divisione marketing di Xbox, che ha inoltre rivelato come il servizio abbia fatto breccia in particolar modo nel mercato europeo.

"In Europa la diffusione di Game Pass è stata particolarmente grande, la gente ha risposto davvero bene alla qualità del prodotto", le sue parole. "Dipende molto dal tipo di mercato: alcuni vanno nella direzione "Voglio possedere questi giochi come parte della mia collezione", mentre altri dicono "Voglio avere accesso ad una libreria immensa".

Secondo Greenberg, il Game Pass porta benefici sia ai giocatori che a chi produce i titoli. Prenendo come spunto il franchise di Fallout, il gm ha così dichiarato:



"Ci sono benefici strategici per i partner. Pensate a Bethesda che inserisce Fallout 4 in Game Pass: possono prendere quella granda fetta di utenza abbonata al servizio ed introdurla al gioco, in attesa di Fallout 76. Coinvolge molto le persone, ed è una grande opportunità per ottenere nuovi fan e far proseguire il loro divertimento".

Ricordiamo che Xbox Game Pass si arricchirà nel mese di ottobre di una nuova lista di giochi, tra cui troviamo Wolfenstein: The New Order e Forza Horizon 4.