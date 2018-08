Aaron Greenberg di Xbox: il progetto segreto di Playground Games è una grande esclusiva

Parlando ai microfoni di DualShockers, Aaron Greenberg di Xbox si è espresso sul gioco non ancora annunciato di Playground Games, il team di Forza Horizon acquisito da Microsoft come studio first party. Stando alle parole di Greenberg, il titolo in cantiere si presenta come una grande esclusiva.

"Basta guardare il pedigree di Playground per accorgersi di quanto sia capace lo studio. Il team è molto talentuoso e lo stanno dimostrando rivoluzionando i giochi open world con Forza Horizon 4. Questo talento verrà profuso anche nel secondo progetto in cantiere non ancora annunciato. Ai giocatori che non vedono l'ora di saperne di più chiediamo solo un po' di pazienza, ma posso assicurarvi che il nostro team sta lavorando su un grande gioco esclusivo per i nostri fan, qualcosa di cui dovrebbero essere tutti entusiasti." afferma Greenberg.

Secondo alcune voci di corridoio, il gioco in questione potrebbe essere un nuovo progetto legato a Fable, ma interrogato sull'argomento Aaron Greenberg si è limitato a sorridere, ribadendo che la nuova esclusiva in lavorazione presso gli studi di Playground Games verrà svelata a tempo debito.

Voi cosa vi aspettate da questa esclusiva non ancora annunciata? Intanto ricordiamo che Forza Horizon 4 sarà disponibile dal prossimo 2 ottobre su Xbox One e Windows 10.