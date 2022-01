Aavegotchi: alla scoperta del metaverso a base di pixel ispirato al Tamagotchi

Il neonato, ma fervente mondo dei videogiochi basati su NFT e blockchain vede tra i suoi esponenti anche Aavegotchi, un titolo sviluppato da Pixelcraft Studio, un'azienda con sede a Singapore.

Aavegotchi è un collectible game in pixel art ispirato al Tamagotchi che permette ai suoi utenti di collezionare dei fantasmi pixellati sotto forma di NFT. Il metaverso a cui fa capo viene descritto come una combinazione unica di finanza decentralizzata (DeFi) e non-fungible token (NFT).

Gli Aavegotchi "vivono" nella blockchain di Ethereum appoggiandosi allo standard ERC-721, lo stesso di progetti come CryptoKitties, Axie Infinity e Cryptovoxels. Il loro valore è determinato dal loro livello di rarità, calcolato sulla base di molteplici fattori: i tratti base, gli oggetti cosmetici che indossano e la Spirit Force, anche indicata come "interest-generating token" o "aToken". In altre parole, gli Aavegotchi acquisiscono "interesse" nel corso del tempo, o meglio valore sotto forma di aToken, suddivisibili in due categorie, criptovalute e stablecoins, nell'ambito del Protocollo Aave.

I giocatori possono far salire di livello i propri avatar partecipando ad una serie di attività, come mini-giochi e riunioni con gli altri utenti. Gli Aavegotchi di qualità rara hanno un valore maggiore e sono più abilità nel farming, un mini-gioco che ricompensa con token GHST. Se il progetto vi ha incuriosito, potete approfondire la sua conoscenza dirigendovi sul sito ufficiale di Aavegotchi e seguendo gli sviluppatori su YouTube, Twitter e Discord.