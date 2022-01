Aavegotchi: lo stress test del metaverso è stato un successo

Se vi state interessando ai metaversi basati su NFT e ci seguite regolarmente, allora con tutta probabilità avete già scoperto Aavegotchi, un collectible game ispirato al Tamagotchi che offre una combinazione unica di finanza decentralizzata (DeFi) e non-fungible token (NFT).

Aavegotchi permette di collezionare dei fantasmini pixellati sotto forma di NFT. Questi esserini "vivono" nella blockchain di Ethereum e hanno un valore calcolato sulla base di diversi fattori, tra cui i tratti base, gli oggetti cosmetici indossati e la Spirit Force, un "interest-generating token" che cresce nel corso del tempo. Per aumentare il livello di rarità di un Aavegotchi e il suo valore complessivo è quindi necessario investire denaro e tempo.

Come la maggior parte dei videogiochi su blockchain, anche Aavegotchi, seppur molto promettente, è un progetto ancora acerbo che necessita di molto lavoro per essere affinato. Gli sviluppatori lo sanno bene, pertanto poco prima di Natale hanno condotto uno stress test per testare la stabilità del metaverso. Ebbene, la prova si è rivelata un successo: più di 700 giocatori da tutte le parti del mondo si sono uniti allo stress test, eppure non si è verificato nessun incidente di rilievo. Il successo, adeguatamente celebrato sui social network e sul server Discord di Aavegotchi, lascia ben sperare per la riuscita del progetto a lungo termine.