Abandoned, le surreali accuse di GameSpot: il gioco non esiste?

Torna a fare parecchio scalpore il famigerato progetto "Abandoned", gioco in sviluppo presso gli studi di Blue Box Studios e atteso in esclusiva sui lidi di PlayStation 5.

A riportare in scena lo strano caso del titolo annunciato e poi sparito dai radar - se non per periodiche provocazioni condivise dal game director Hasan Kharaman -, è una nota testata videoludica statunitense. Un lungo report dedicato ad Abandoned redatto da GameSpot rimette infatti in discussione l'intera vicenda, arrivando persino a suggerire che il gioco possa di fatto non esistere.

Le numerose ricerche condotte dalla testata hanno chiamato in causa la Camera di Commercio olandese, ma non solo. GameSpot riferisce infatti di aver avuto modo di dialogare anche con numerosi fan ritrovatisi a poter interagire in maniera diretta con lo stesso Hasan Kharaman. Tali discussioni, in particolare, sarebbero intercorse in circostanze se non altro peculiari, tramite gruppi privati creati dall'autore di Abandoned e caratterizzati da una gestione a dir poco controversa.



Per fare chiarezza sulla vicenda, la Redazione ha realizzato un video dedicato alla vicenda. Cosa ne pensate di questo caso controverso? Abandoned diventerà mai un vero videogioco per PlayStation 5?