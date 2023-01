Abandoned: si aggiorna la pagina sul PS Store, novità in arrivo?

A distanza di mesi dagli ultimi aggiornamenti sul fumoso progetto Abandoned, il team di sviluppo ha apportato una piccola modifica alla pagina ufficiale del prodotto sul PlayStation Store.

Come segnalato da numerosi utenti su Twitter che tengono costantemente d'occhio la pagina per scoprire eventuali novità, Blue Box Studio ha modificato l'immagine di copertina con il volto di una donna messa di profilo. Purtroppo non sono stati apportati ulteriori cambiamenti alla pagina, la cui descrizione continua ad essere la stessa da mesi, così come la data d'uscita ancora ignota.

Non si esclude però che il recente aggiornamento dell'immagine di copertina possa essere un indizio circa l'imminente arrivo di qualche novità. Dopotutto è da troppo tempo che la software house capitanata da Hasan Kahraman è sparita dalle scene e non vi sono novità di alcun tipo sia sull'andamento del progetto che sullo stato dello studio, al punto che sempre più giocatori ritengono addirittura plausibile che il gioco non esista. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate i dettagli del report di una nota testata internazionale sulle ombre del progetto Abandoned.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Hideo Kojima ha di recente parlato di Abandoned nel suo podcast Spotify.