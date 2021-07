Abandoned: l'app è stata caricata sui server del PlayStation Store

L'app di Abandoned è stata caricata sui server del PlayStation Store ma non risulta ancora disponibile per il download, probabilmente è troppo presto per scaricarla considerando che il reveal è stato posticipato ad agosto ma qualcosa si muove dietro le quinte.

Il sito prosperopatches.com segnala l'esistenza dell'app "Abandoned Realtime Trailers" apparentemente caricata a metà giugno e aggiornata in data primo luglio 2021. Il file pesa 1.8 GB e l'ultima versione dell'app è 1.000.003, l'app è stata caricata in Europa, Nord America e Stati Uniti ma non in Giappone, da notare inoltre come l'icona dell'app riporti semplicemente il titolo senza alcun artwork o logo.

Dopo giorni di chiacchiericcio mediatico, la scorsa settimana Blue Box ha annunciato che il reveal gameplay di Abandoned è stato rimandato ad agosto citando non meglio specificati problemi con la localizzazione dell'applicazione e la volontà di non deludere le aspettative del pubblico.

Nonostante i (presunti) indizi e le numerose teorie a riguardo sono in molti a credere che Abandoned non sia il nuovo gioco di Hideo Kojima e lo studio Blue Box non abbia alcun legame con l'autore di Metal Gear Solid e Death Stranding. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, in attesa che lo studio mostri un trailer o un gameplay del misterioso Abandoned per PS5.