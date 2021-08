Abandoned: l'app PS5 funziona, cosa ha mostrato Blue Box Game Studios?

Abandoned è più che mai al centro dell'attenzione con la pubblicazione della patch dell'app Realtime Experience. L'aggiornamento è disponibile per tutti i possessori di PlayStation 5, che finalmente hanno potuto dare un'occhiata ai contenuti a cui ha lavorato Blue Box Game Studios.

Nonostante avesse citato prima problematiche di distribuzione e poi un particolare glitch grafico, lo studio di Hasan Karhaman ha semplicemente mostrato all'interno dell'app la brevissima clip già pubblicata sul profilo Twitter della software house indipendente.

Come potete osservare tramite il video e lo screenshot che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, una volta entrati nell'app ci troviamo di fronte ad una disposizione di diversi riquadri. Il primo è dedicato proprio al video in cui appare il misterioso uomo di cui possiamo osservare soltanto le gambe. Tuttavia, sembra che nelle prossime settimane arriveranno altri contenuti, possibilmente più concreti rispetto a quanto abbiamo ricevuto questa sera: si parla di un cinematic trailer, un semplice trailer, ed un release trailer. Oltre a questi ci saranno due dimostrazioni di gameplay, che dovrebbero risultare interagibili tramite le funzionalità dell'app.

Tra i giocatori c'è inoltre chi ha collegato la canzone che possiamo ascoltare nella clip alla traccia "Betrayal" di Silent Hill 2. La canzone, in ogni caso, è stata incisa dal gruppo Deep Sounds e si intitola "I Saw Stars".