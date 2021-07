Abandoned: l'app per PS5 svelerà anche il gameplay, trailer in arrivo su YouTube

In attesa che si possa avviare il preload della Realtime Experience App di Abandoned, in arrivo domani sul PlayStation Store, gli sviluppatori hanno comunicato alcune delle caratteristiche del 'playable teaser', il quale non dovrebbe proporre ai giocatori solo un'anteprima delle ambientazioni ma anche dare un'idea di quelle che saranno le meccaniche di gameplay . Tutto ciò che verrà mostrato sarà renderizzato in tempo reale e grazie all' SSD di PS5 si potrà spostare la visuale da un punto all'altro della mappa senza alcun tempo di caricamento. Sebbene l'app sia pensata per i possessori di PS5, pare che Blue Box abbia intenzione di caricare il trailer anche su YouTube , così che anche chi non ha una console di ultima generazione Sony possa goderselo.

After all, the Realtime Experience is a game application and does much more than just a video. We believe a Realtime Experience app is a next-gen feature that wasn't possible before thanks to the fast ssd. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 28, 2021

All content from the Realtime Experience can also be found online on YouTube and from our website as a HQ video. But we recommend PS5 owners to experience all of it through the app for the best experience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 28, 2021