Abandoned: un artwork con un falso logo di Silent Hill 5 tra i nuovi leak

Nelle ultime ore abbiamo segnalato il leak della sceneggiatura di Abandoned ma nella notte c'è stata una ulteriore fuga di notizie che ha portato all'attenzione del pubblico una serie di immagini... tra cui un falso logo di Silent Hill 5. Facciamo chiarezza.

A pubblicare le immagini leak è il profilo Twitter VG News Insider, tra gli screenshot di Abandoned rubati troviamo il celebre muro di mattoni e altri assets provenienti da una build apparentemente molto acerba, inoltre c'è anche un misterioso artwork legato alla colonna sonora del prologo che presenta in calce un falso logo di Silent Hill 5, non capiamo bene per quale motivo.

VG News Insider ha poi pubblicato vari Tweet (ora rimossi) nei quali accusa Hasan e Blue Box di non avere in mano assolutamente nulla, il progetto Abandoned di fatto non esisterebbe e il materiale realizzato servirebbe solamente ad attrarre investitori ma non ci sarebbero di fatto piani per pubblicare un gioco con questo nome o un prologo.

Le dichiarazioni sono state rimosse e il profilo VG News Insider cancellato, non sappiamo quindi quanto queste parole corrispondano a verità dal momento che non c'è modo di verificare la fonte originale. Nei mesi scorsi, Hasan ha effettivamente parlato di problemi di sviluppo con Abandoned spiegando come il team si sia ritrovato improvvisamente a dover gestire una notorietà non sempre cercata e questo ha reso difficile per lo studio concentrarsi sul progetto non riuscendo a rispettare le deadline previste.