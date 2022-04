Abandoned: l'autore ha contattato gli autori di Silent Hill dopo le speculazioni

Che cos'è Abandoned? Quando uscirà? Esiste davvero? Domande che ci facciamo da un bel po' di mesi a questa parte e che non hanno ancora ricevuto una vera risposta. Il gioco di Blue Box Games Studios deve quasi tutta la sua popolarità ad una campagna marketing confusa che ha indotto i giocatori ad associarlo ai nomi di Hideo Kojima e Silent Hill.

Per molto tempo i giocatori hanno visto in Abandoned il ritorno del Silent Hill perduto di Hideo Kojima, al punto che il creatore del gioco, Hasan Kahraman, ha più volte dovuto ribadire la totale estraneità di Konami al progetto. Oggi apprendiamo che lo sviluppatore si è anche visto in dovere di contattare i creatori di Silent Hill dopo il dilagare delle speculazioni.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast SacredSymbols+ di Colin Moriarty, Kahraman ha dichiarato: "Li ho contattati, ero stressato perché la gente credeva che [Abandoned] fosse Silent Hill. La situazione è proprio sfuggita di mano e, sapete, siamo un team molto piccolo, non abbiamo mai avuto un grande pubblico, non abbiamo esperienza. Ho scritto a Konami dicendo una cosa del tipo 'Hey, non è mai stata mia intenzione', e loro sono stati davvero fantastici".

Il team di sviluppo giapponese, a quanto pare, non si è arrabbiato affatto per gli accostamenti con il suo horror più famoso, dimostrandosi al contrario molto comprensivo. C'è da dire che al momento neppure Konami gode di buona fama, dal momento che sembra essersi proprio dimenticata della serie... anche se il recente rinnovo del marchio di Silent Hill potrebbe aver acceso un lumicino di speranza.

Per quanto riguarda il gioco di Blue Box, segnaliamo che Abandoned non è stato "abbandonato", ma solo rinviato (ancora una volta).