Abandoned avrà una meccanica unica: il gameplay descritto da Hasan Kahraman

Dopo la grande delusione incassata al primo contatto con l'app Realtime Experience su PS5, scopriamo finalmente qualche dettaglio in più sul misterioso Abandoned, l'FPS con venature horror di Blue Box Game Studios che svariate volte è stato accostato ai nomi di Silent Hill, Metal Gear Solid e Hideo Kojima.

Hasan Kahraman, il leader della software house, ha per la prima volta approfondito il gameplay che caratterizzerà Abandoned. Dopo aver ribadito che non si tratterà di un survival horror vero e proprio e specificato che la struttura open world è stata accantonata in corso d'opera, Kahraman ha sottolineato che Abandoned presenterà "una meccanica nuova".

Stando alle sue parole, Abandoned includerà una meccanica per cui Jason - il protagonista dell'avventura - sarà fortemente soggetto alle fatiche fisiche e alle sue emozioni, e di conseguenza il gameplay cambierà in modo dinamico. Dopo aver sprintato, ad esempio, faremo fatica a mirare con la nostra arma a causa del fiatone di Jason; quando ci troveremo in situazioni di grande pericolo, il nostro protagonista si dimostrerà molto nervoso; e così via.

"Il modo in cui esplori, in cui ricevi danni, in cui giochi diventa completamente diverso. Ciò si ottiene con un motion capture di alta qualità. Realizziamo noi stessi il motion capture e creiamo sistemi per il gioco basati su dati di animazione. Penso che questa meccanica sia qualcosa di veramente fantastico. Quello che abbiamo finora non è pronto per il pubblico, ma una volta rifinito mostreremo sicuramente alcuni filmati. Ecco perché sono così entusiasta di Abandoned: perché è qualcosa di nuovo".



Stando a Kahraman, Abandoned saprà dunque offrire un'esperienza di gameplay molto originale. Blue Box, tuttavia, ha per ora attirato soltanto le ire degli utenti dopo aver deluso le aspettative con la Realtime Experience del gioco.