Abandoned in azione su PS5: presto il primo gameplay dell'esclusiva

Dopo il decisamente inaspettato dilagare di teorie che volevano il titolo come il nuovo e segreto progetto affidato alle mani di Kojima Productions, Abandoned sembra ormai pronto a presentarsi al pubblico.

A confermarlo è il team di sviluppo dello shooter in prima persona, tramite un breve messaggio affidati ai canali social ufficiali del titolo. Come potete infatti facilmente verificare in calce a questa news, l'account Twitter dedicato ad Abandoned ha da poco confermato che "presto" sarà presentato il primo gameplay del nuovo progetto di Blue Box Games Studios. Piccolo team indipendente, lo studio si prepara dunque ad offrire nuovi nuovi dettagli sul proprio ambizioso shooter survival dall'anima horror.

Tra le caratteristiche principali di Abandoned, lo ricordiamo, figura un comparto grafico di pregio, oltre all'obiettivo di proporre al pubblico dinamiche di gameplay fondate su di un elevato livello di realismo. Purtroppo, al momento, la software house non ha offerto maggiori informazioni sulle tempistiche previste per la presentazione di Abandoned, che potrebbe dunque anche precedere l'apertura della stagione dell'E3 2021. In attesa di ulteriori informazioni, ricordiamo che Blue Box Games Studios ha in programma la pubblicazione di una teaser Demo di Abandoned per PS5, con l'obiettivo di offrire un primo assaggio del supporto ad Audio 3D e funzionalità del DualSense.