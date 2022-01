Abandoned: Blue Box è stata hackerata su YouTube, occhio alla truffa dei falsi preordini

Nell'attesa del Prologo di Abandoned su PS5 previsto a inizio 2022, la telenovela dell'horror nextgen di Blue Box Game Studios si tinge di giallo con l'annuncio, da parte della software house indie, di un attacco hacker verificatosi in queste ore sul loro canale YouTube ufficiale.

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori della compagnia fondata e diretta da Hasan Kahraman con un post condiviso su Twitter in cui specificano appunto, che "il canale YouTube di Blue Box è stato violato. Varie persone ci riferiscono di aver ricevuto delle email che li esortano ad acquistare Abandoned in preordine, ma fate attenzione. Per favore, NON aprite quelle email e NON trasferite fondi, quelle email non le abbiamo inviate noi!".

A giudicare da quanto sostenuto dal team social di Blue Box, quindi, l'attacco hacker orchestrato da chi si appropriato del loro account YouTube è servito ad acquisire la lista degli utenti iscritti al loro canale e, così facendo, ottenere le credenziali per l'invio di email scam con un finto modulo da compilare per finalizzare l'acquisto in preordine di Abandoned.

