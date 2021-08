Abandoned: Blue Box fa piazza pulita sui social, che cosa sta accadendo?

Il mistero di Abandoned continua ad infittirsi e mentre i videogiocatori sono in attesa della pubblicazione del teaser su PS5, qualcosa di strano sta accadendo sui canali social ufficiali di Blue Box Studios.

Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo dell'esclusiva PlayStation 5 abbia eliminato molti contenuti sugli account social e, ad esempio, sul canale YouTube ufficiale non vi è più alcuna traccia dei vecchi video. Stando alle testimonianze di alcuni utenti, sembrerebbe che qualcosa di simile sia accaduto anche su Facebook e Instagram. Sebbene non vi siano prove della cancellazione di contenuti su piattaforme diverse da YouTube, è innegabile che si tratti di una mossa davvero peculiare, soprattutto se consideriamo le tempistiche. Per chi se lo fosse perso, questa sera alle 21:00 il teaser interattivo avrebbe dovuto aggiornarsi, ma per qualche strano problema tecnico non è ancora stato pubblicato nulla e i giocatori sono in attesa di aggiornamenti.

In attesa di comprendere se i social della software house siano davvero stati ripuliti a ridosso dell'annuncio, vi ricordiamo che proprio qualche minuto fa è stato pubblicato un breve video di Abandoned e, secondo alcuni fan, potrebbero esserci dei riferimenti a Silent Hill. Di recente, inoltre, Hasan Kahraman ha confermato che Abandoned è un FPS horror con gameplay realistico.