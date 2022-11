Abandoned: Blue Box ringrazia Kojima per i chiarimenti, ma solleva nuove polemiche

Nel corso di una puntata del suo podcast, Hideo Kojima ha parlato di Abandoned, mettendo a tacere una volta per tutte le numerose voci che si sono inseguite nel corso del tempo e che davano per certo il suo coinvolgimento nel progetto di Blue Box Game Studio.

Non solo Kojima afferma di non sapere nemmeno cosa sia Abandoned, ma ha aggiunto anche di non aver mai parlato con il director Hasan Kahraman e dicendosi infine seccato da tutta la vicenda che lo ha visto coinvolto. Non è mancata ovviamente la risposta di Blue Box, che ha ringraziato il designer giapponese per aver chiarito definitivamente la questione anche dal suo punto di vista.

"Ringraziamo Kojima per aver apertamente affrontato le cospirazioni. Sono state un peso tutt'altro che bello sia per i fan che per gli sviluppatori. Speriamo che tutti possano chiudere questo capitolo una volta per tutte. Stiamo lavorando duro su Abandoned e vogliamo ringraziarvi per la vostra pazienza", queste le parole dello studio su Twitter, aggiungendo infine di "smetterla di tormentare Hideo Kojima con messaggi su Abandoned, non è accettabile e non è divertente".

Un commento che tuttavia non sembra sia stato gradito dai giocatori, in particolare da Lance McDonald, modder noto per aver realizzato la patch amatoriale di Bloodborne a 60fps, che commenta duramente le parole del team di Kahraman. "Quel tizio - riferendosi a Kahraman - ha letteralmente iniziato ed alimentato una teoria della cospirazione che ha causato noie a Kojima, e quando Kojima ha manifestato il suo malcontento, ha cercato di dare la colpa ai fan. Un completo idiota", queste le parole di McDonald, che ha poi rincarato la dose in un tweet successivo affermando come Blue Box stia cercando di stravolgere i fatti a suo favore.

In ogni caso è da diverso tempo che non si hanno notizie concrete sullo sviluppo di Abandoned: non resta che aspettare aggiornamenti concreti da parte degli sviluppatori e capire a che punto sono i lavori.