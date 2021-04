Abandoned: Blue Box svela in video l'FPS survival in esclusiva su PS5

Hasan Kahraman di Blue Box Game Studios si affaccia sulle pagine del PS Blog per presentare ufficialmente Abandoned, uno sparatutto survival destinato ad arrivare in esclusiva su PlayStation 5 entro la fine dell'anno.

Il direttore della software house olandese accompagna l'annuncio di Abandoned con un teaser trailer e delle immagini che ci aiutano a delineare i contorni dell'esperienza ludica e grafica di quest'opera da vivere rigorosamente in soggettiva.

L'autore di Blue Box descrive il progetto come un FPS survival di spampo cinematografico e intriso di elmenti horror. Il canovaccio narrativo steso dal team europeo graviterà attorno alla figura di Jason Longfield, un uomo risvegliatosi in mezzo a una foresta dopo essere stato rapito.

A detta di Kahraman, ogni evento vissuto da Jason si rifletterà sul gameplay: se il personaggio rimarrà senza fiato dopo aver corso, o dopo aver superato una crisi di panico, la mira con la pistola ne risentirà profondamente. A differenza degli FPS votati al multiplayer competitivo, quindi, in Abandoned il gunplay sarà realisticamente lento e "ragionato".

Non a caso, l'esponente di Blue Box promette di sfruttare le risorse computazionali e le caratteristiche hardware di PS5 per proporre una grafica fotorealistica e un sistema di gestione delle armi che farà affidamento sui sensori aptici e i trigger adattivi del controller DualSense, come pure sul chip audio 3D della nuova console ammiraglia di Sony per accentuare l'immersione.

Il tutto, impreziosito da animazioni realizzate in motion capture e un motore grafico che renderizzerà le ambientazioni in 4K nativi e 60fps, con caricamenti nulli e un'interfaccia "nuda" con (quasi) nessun elemento o indicatore a schermo.In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di annuncio di Abandoned su PS5.