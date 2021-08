Abandoned: ecco come Blue Box ha approcciato Sony per l'esclusiva su PS5

E' uscita l'intervista ad Hasan Kahraman su Al-Hub dalla quale emergono nuovi dettagli sul progetto di Blue Box Game Studios, scopriamo così che Abandoned è un FPS horror e non un nuovo gioco di Silent Hill o Metal Gear Solid, al contrario di quanto ipotizzato nell scorse settimane.

Hasan si è focalizzato anche sul rapporto con Sony e sul passato dello studio: "dalla nostra nascita come Blue Box abbiamo lavorato su giochi più piccoli e sviluppato in outsourcing per altri team. Il nostro nome non è popolare, abbiamo lavorato molto dietro le quinte."

Nel 2015 Blue Box presenta un horror chiamato Rewind Voices from the Past in esclusiva console PS4 e disponibile anche su PC. Il concept è stato presentato a Sony e le due aziende hanno iniziato a collaborare ma l'anno successivo il gioco è stato cancellato, in ogni caso PlayStation Studios e Blue Box hanno mantenuto i contatti anche in seguito.

Riguardo l'app di Abandoned per PS5, Hasan fa sapere che "come sviluppatore minore e indipendente disponi di un budget ridotto per la produzione di un trailer... cosa c'è di meglio di una applicazione in tempo reale quindi? Questo permetterà ai giocatori di vedere come gira davvero Abandoned."

Il 10 agosto ne sapremo di più, domani l'app di Abandoned si aggiornerà con il primo trailer e una sequenza di gameplay