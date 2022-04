Abandoned: anche il compositore non sa nulla dell'esclusiva PS5

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo parlato del rinvio di Abandoned da parte di Blue Box Studio, team che ha diffuso un post sui canali social ufficiali per spiegare la complessa situazione nella quale versa l'esclusiva PlayStation 5. Ad aggravare la situazione sono i messaggi di uno dei compositori della colonna sonora ufficiale.

Ad intervenire sui social è stato F4ST3X, uno dei compositori che hanno lavorato con la software house alla colonna sonora del gioco. Stando alle parole dell'utente Twitter, il suo lavoro è stato quello di realizzare un solo brano della colonna sonora ufficiale. F4ST3X sostiene di aver scambiato numerosi messaggi di posta elettronica con Blue Box, sebbene sia piuttosto frustrato per non aver ancora avuto l'opportunità di vedere i risultati del duro lavoro. A quanto pare, quindi, il compositore non ha mai visto il ghioco in movimentoe l'ultima volta in cui è stato chiesto al team di poter vedere qualcosa, la risposta è stata parecchio vaga. Insomma, la situazione legata ad Abandoned continua ad essere fumosa e non è da escludere che, al netto delle dichiarazioni, lo sviluppo del gioco sia ancora in fase embrionale.

Per chi non lo sapesse, si sta tornando a parlare dell'esclusiva PlayStation 5 per via di alcuni misteriosi eventi che hanno coinvolto il profilo Twitter ufficiale, visto che molti messaggi legati ad Abandoned sui social sono misteriosamente spariti.