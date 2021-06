Abandoned è davvero legato a Silent Hill e Hideo Kojima? Ne parliamo oggi su Twitch!

Il caso Abandoned continua a tenere banco e nelle ultime ore si parla sempre di più di questo misterioso gioco per PlayStation 5 annunciato in primavera dal misterioso team Blue Box Studios. Non li avete mai sentiti nominare? Ecco...

Dietro ad Abandoned da giorni ci sono tantissimi misteri e c'è chi pensa che il gioco sia in realtà un teaser legato al prossimo gioco di Silent Hill oppure al nuovo progetto di Hideo Kojima preannunciato alla Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Proprio il giornalista canadese aiuterà Blue Box Studios a svelare il gioco domenica 20 giugno, quando Blue Box Studios pubblicherà il primo trailer di Abandoned in realtà aumentata. Da Jeff Grubb a Jason Schreier, tutti i giornalisti e gli insider più in vista hanno espresso il loro parere (discordante) sull'argomento ma ad oggi c'è ancora pochissima chiarezza in merito.

Parleremo anche noi di Abandoned oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, Fossa e Marco analizzeranno i rumor e gli indizi legati al reveal, cercheremo di capire se davvero Kojima è coinvolto in questo progetto o se semplicemente il team di Blue Box sta sfruttando l'hype del momento per portare il gioco sulla bocca di tutti. Vietato mancare, per un pomeriggio all'insegna dl mistero.