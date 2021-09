Abandoned, avete dubbi sul gioco PS5? Blue Box pubblica le FAQ ufficiali

Blue Box Game Studios e Hasan Kahraman non diverranno certamente famosi per la buona gestione del caso Abandoned, horror/shooter di sopravvivenza annunciato in esclusiva per PlayStation 5 e presentato in maniera goffa, se non disastrosa.

I giocatori in trepidante attesa difficilmente dimenticheranno i problemi con l'app per PlayStation 5 e il teaser di 4 secondi tutt'altro che inedito, ma gli sviluppatori hanno promesso che faranno di tutto per farsi perdonare. Mentre lavorano ad un reveal di Abandoned appropriato, i ragazzi di Blue Box hanno messo a disposizione una sezione FAQ sul proprio sito ufficiale, con l'intento di chiarire tutti i dubbi dei videogiocatori.

Abbiamo così appreso che gli sviluppatori non sono ancora in grado di fornire una data per la presentazione, poiché Abandoned è stato annunciato troppo presto e non è ancora pronto per essere mostrato al pubblico. Hanno tuttavia spiegato che il lancio del gioco completo è previsto nel 2022 (sia in digitale, sia in formato fisico), e che il Playable Prologue (solo digitale) rappresenterà un gioco a sé stante con il proprio set di trofei.

Blue Box ha impiegato le FAQ per spiegare ancora una volta i motivi che hanno condotto al fallimentare reveal (problemi tecnici dell'ultimo minuto) e per ribadire che non sono in alcun modo affiliati a Kojima Productions. Abandoned, inoltre, è solamente il nome in codice utilizzato in fase di marketing: il gioco finale si chiamerà in un altro modo.