Abandoned: emergono nuovi possibili legami con Metal Gear Solid V

Continua ad essere tanta l'attesa per il reveal di Abandoned tramite l'applicazione per PlayStation 5 e nelle ultime ore sono sempre di più i fan che provano ad individuare possibili collegamenti tra il titolo Blue Box Studios e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

L'ultima scoperta dei giocatori è stata fatta proprio all'interno dell'avventura con protagonista Venom Snake e, nello specifico, in una delle tante cassette audio che si possono ascoltare tra una missione e l'altra o direttamente in gioco. In questo file audio si parla del progetto "Les Enfants Terribles", ovvero quello che ha dato vita ai cloni di Big Boss tra i quali troviamo Solid Snake e Liquid Snake. Nella chiacchiera tra Ocelot e Venom si parla proprio dei due fratelli e, ad un certo punto, il fidato alleato del protagonista svela che Eli è fuggito via dicendo "Might as well call it Abandoned", che in italiano può essere tradotto con "Sarebbe stato lo stesso se l'avessimo chiamato Abandoned". Certo, questo ennesimo collegamento tra i prodotti potrebbe apparire un po' forzato ma è chiaro che si tratti di un'altra coincidenza davvero bizzarra.

In attesa di scoprire quale sia la verità dietro al progetto e il suo titolo definitivo, vi ricordiamo che l'app PS5 di Abandoned si è da poco aggiornata e il preload è già disponibile in attesa dello sblocco, previsto per il prossimo 10 agosto 2021.