Abandoned per PS5: il gameplay reveal arriverà 'tra pochi mesi', parola di Kahraman

Dopo aver riflettuto coi giornalisti di NME sul disastroso lancio della Realtime Experience di Abandoned, Hasan Kahramandi Blue Box Game Studios si affaccia sulle pagine di IGN.com per fornire delle precisazioni sulle tempistiche di pubblicazione dell'atteso Gameplay Reveal del suo chiacchierato "quasi-horror".

Ai microfoni di IGN.com, Kahraman esordisce ricordando i problemi che hanno interessato l'ultimo teaser di Abandoned e spiega che "in realtà avevamo in mente di lanciare un teaser di 30 secondi con più contenuti, ma poi abbiamo avuto dei problemi con il motore grafico (l'Unreal Engine 5, ndr). Ci siamo resi conto che ci sarebbe voluto molto più tempo per risolvere quei problemi, ma avevamo solo tre giorni e così abbiamo tagliato tutto per lasciare solo quei quattro o cinque secondi di teaser".

Consapevole dell'enorme delusione (e perché no, frustrazione) degli utenti per gli inciampi che stanno caratterizzando la campagna di comunicazione di BB Studios sul progetto di Abandoned, Kahraman dichiara che "speriamo ancora di correggere il teaser di apertura con il filmato originale. Metteremo anche alcuni contenuti che non abbiamo ancora svelato e vi assicuro che varrà la pena tenere d'occhio quello che stiamo preparando. [...] Dobbiamo ancora mostrare il gameplay, perché le persone sono nervose e ci sono molti sentimenti contrastanti, ci sono anche degli utenti arrabbiati e altri che non vedono l'ora di capire come sarà il gameplay. Ma c'è anche della gente scettica che dice 'No, il gioco non esiste', e capiamo quel punto di vista, se pensate questo per noi va benissimo anche perché, siamo onesti, non avete ancora visto nulla del gioco".

In merito alle tempistiche di pubblicazione del primo gameplay di Abandoned, il fondatore di Blue Box Game Studios conclude affermando che "ci stiamo ancora lavorando e per il momento non è pronto per essere mostrato al pubblico. Sarà la prima impressione che gli utenti si faranno sul nostro gioco, per noi si tratta del filmato più importante e vogliamo assicurarci che sia tirato a lucido prima di essere svelato. Per questo non posso dare una data specifica perché abbiamo già commesso questo errore. Speriamo di lanciare il gameplay tra pochi mesi, davvero, non ci vorrà troppo tempo, non ci saranno da attendere trimestri interi o qualcosa del genere".