Abandoned: Geoff Keighley non crede sia un gioco vero, ha detto no agli sviluppatori

Nonostante Blue Box avesse operato dei misteriosi aggiornamenti a marzo, non riceviamo novità su Abandoned da ormai un bel po' di tempo. È passato così tanto dal reveal del gioco, e si sono susseguiti eventi tanto bizzarri da spingere molti a credere che il progetto sia solo fumo e niente arrosto.

Tra coloro che non credono che dietro al nome di Abandoned si nasconda un gioco vero e proprio c'è anche Geoff Kiehgley, noto conduttore canadese che negli ultimi anni si è occupato dell'organizzazione e della conduzione dei maggiori eventi a tema videoludico.

In una recente sessione di domande e risposte tenuta su Twitch in vista dell'imminente Summer Game Fest 2023, Keighley ha ammesso di aver ricevuto delle proposte da Blue Box Games e Hasan Kahraman. Gli sviluppatori desideravano proporre un nuovo reveal del gioco al Summer Game Fest o ai The Game Awards, ma Keighley, piuttosto scettico sul progetto, ha deciso di declinare la proposta.

"Sì, ricordi quel gioco di Abandoned in cui tutti pensavano che Kojima fosse coinvolto? Continuavo a ricevere proposte dagli sviluppatori per farci qualcosa, ma non ho mai avuto la sensazione che fosse un vero gioco", ha dichiarato il conduttore.

Di Abandoned si sono ormai perse le tracce da molti mesi, e non è chiaro se Blue Box tornerà mai sulle scene per discutere nuovamente del gioco. In origine, l'horror game è stato annunciato come esclusiva PS5, ma nemmeno Sony è mai stata in grado di fornire un aggiornamento concreto sul titolo.