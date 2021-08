Abandoned sarà gratis su PS5 per chi ha acquistato il gioco precedente di Blue Box

Blue Box non smette di sorprenderci e, a pochi giorni di distanza dal deludente reveal dell'app Realtime Experience su PS5, annuncia che coloro che hanno acquistato il precedente gioco dello studio potranno riscattare una copia completamente gratuita di Abandoned, l'FPS che tanto sta facendo discutere gli appassionati da svariati mesi.

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di IGN.com, l'ormai arcinoto Hasan Kahraman ha confermato che sarete in grado di giocare gratis ad Abandoned, in caso abbiate acquistato una copia di The Haunting: Blood Water Curse, ovvero il precedente gioco di Blue Box Game Studios, la cui particolarità è quella di non essere mai stato ultimato rimanendo sino ad oggi in fase di Early Access su Steam. Il titolo viene così descritto: "The Haunting è un gioco di avventura horror in prima persona in cui combatti i fantasmi usando una telecamera ed esplori i misteri di The Red Water Woods tramite una narrazione cinematografica".

The Haunting: Blood Water Curse è soltanto uno dei tanti progetti mai terminati da Blue Box Game Studios, che dal 2015 ha stranamente presentato una serie di videogiochi che non hanno mai visto la luce, o il cui sviluppo non è mai stato davvero completato. A seguito del lancio in Accesso Anticipato, lo studio di Hasan Kahraman ha poi affidato The Haunting alle mani di CREATEQ Interactive, che vengono esplicitamente citati come sviluppatori ed editori del survival horror sulla pagina Steam. Blue Box ha dichiarato di voler portare a termine The Haunting, riacquisirne i diritti di publishing e distribuirlo gratuitamente. Chi ha acquistato in passato l'horror game in versione incompleta verrà 'rimborsato' con un "bundle completo di Abandoned". Un risarcimento monetario è stato escluso da Kahraman, dal momento che lo riterrebbe un'operazione più complessa da portare a termine.



Una decisione che potrebbe suscitare ancora una volta stupore attorno al progetto di Abandoned, la cui verà entità non combacia con quella di Metal Gear Solid o Silent Hill, come specificato ancora una volta da Blue Box. Intanto rimaniamo in attesa del gameplay reveal che arriverà fra alcuni mesi.