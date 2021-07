Abandoned: Hasan Kahraman cita indirettamente Hideo Kojima sui social

Il responsabile degli studi Blue Box e del misterioso progetto di Abandoned, Hasan Kahraman, aggiorna i suoi profili social con una foto che cita, seppure indirettamente, Hideo Kojima. Che sia un ulteriore indizio sulla partecipazione del papà di Metal Gear all'horror nextgen in sviluppo su PS5?

Ad accorgersi di questa citazione indiretta al maestro Kojima è la sempre attenta community di Reddit, con una discussione intavolata dai frequentatori del forum in funzione, appunto, dell'ultima novità proveniente dai profili social di Kahraman.

Il fondatore dei Blue Box Game Studios ha infatti deciso di aggiornare l'immagine principale del suo profilo Twitter per immortalare una piccola isola. Gli ideogrammi da utilizzare per comporre in giapponese la frase "piccola isola" sono gli stessi che formano la parola Kojima, da qui l'enorme curiosità alimentata nei frequentatori del popolare subreddit di Gaming Leaks and Rumors alla vista di questa nuova immagine che, oltretutto, ritrae un'isola dominata da una collina ("hill" in inglese).

Mentre continuano a prendere piede le teorie di Abandoned tra Silent Hill e Hideo Kojima, vi ricordiamo che il team di Blue Box ha già pianificato per il 29 luglio il preload dell'app con la Realtime Experience di Abandoned su PlayStation 5