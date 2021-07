Abandoned: Hasan Kahraman conferma il supporto a DualSense, Audio 3D e 4K

C'è grande attesa per l'arrivo dell'applicazione di Abandoned su PlayStation 5, la quale permetterà di dare un primo sguardo al particolare survival game in sviluppo presso Blue Box Studio. Stando alle parole di Hasan Kahraman, l'app in questione sfrutterà tutte le peculiarità della console Sony.

Lo sviluppatore ha confermato la presenza di funzionalità extra proprio attraverso il suo account ufficiale Twitter, con il quale ha risposto ad un fan curioso. L'utente ha chiesto a Kahraman i motivi che hanno spinto la piccola software house a creare un'applicazione per la console next-gen e a non pubblicare in maniera diretta il trailer e la risposta è stata molto semplice: la volontà di Blue Box Studio è quella di far vivere ai fan di un'esperienza completa grazie alle possibilità offerte da PlayStation 5, dal momento che il teaser interattivo non solo girerà a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, ma sfrutterà l'Audio 3D e le feature del DualSense, ovvero i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Vi ricordiamo che il preload dell'applicazione, in arrivo esclusivamente su PlayStation 5, partirà il prossimo 29 luglio e potrà essere avviata il 10 agosto. In attesa di poter scoprire di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata sui misteriosi collegamenti tra Abandoned e il Silent Hill di Hideo Kojima.