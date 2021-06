Abandoned: Hasan Kahraman non è Hideo Kojima, Jason Schreier lo ha intervistato

Blue Box Game Studios, team al lavoro sul misterioso Abandoned, è stato fondato Hasan Kahraman, personaggio fino ad oggi completamente avvolto nell'ombra ma che ora si mostra sul profilo Twitter dello studio.

Hasan Kahraman compare in una breve clip della durata di 19 secondi confermando di "essere il vero Hasan Kahraman" e di "non essere Hideo Kojima", Kahraman ribadisce come quella che si vede sia il suo vero volto e conferma che un Q&A su Abandoned verrà trasmesso prossimamente. Lo studio sta organizzando il reveal del gameplay di Abandoned in programma per il 25 giugno tramite una speciale app per PlayStation 5, al momento purtroppo non ci sono altri dettagli.

Inoltre arriva anche un messaggio di Jason Schreier il quale conferma di aver intervistato Hasan Kahraman nella giornata di ieri, secondo il giornalista di Bloomberg (ex Kotaku) Hasan "potrebbe davvero essere uno sviluppatore indipendente" anche se la chiacchierata ha lasciato in lui molti dubbi, come ha fatto ad esempio un piccolo studio a trovare i fondi per sviluppare una esclusiva PlayStation 5, garantendosi rapidamente così tanta visibilità? E perchè Geoff Keighley sembra intenzionato a supportare e aiutare gli sviluppatori nel reveal di Abandoned?

Tanti i dubbi, poche le certezze, ma a questo punto il coinvolgimento di Konami e Hideo Kojima nel progetto non sembra essere più così sicuro, anzi, con lo stesso Hasan che ha continuato a negare qualsiasi coinvolgimento dei nomi citati nel progetto Abandoned.