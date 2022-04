Abandoned: Hasan Kahraman parla dei problemi di sviluppo e dei complotti

A sorpresa, IGN USA ha pubblicato una video intervista a Hasan Kahraman, fondatore di Blue Box Game Studios, compagnia al lavoro su Abandoned. Lo studio è finito sotto l'occhio del ciclone in questi mesi ma Hasan non ha nulla da nascondere e nel corso dell'intervista ha parlato di vari aspetti legati al progetto.

Kahraman si prende tutte le responsabilità per gli errori commessi in fase di comunicazione, errori commessi in buona fede data la sua inesperienza. Lui ed il suo team non sono abituati ad una simile esposizione mediatica ma le cose cambieranno e da ora in poi Blue Box sarà più chiara nell'esporre idee e concept. Il fondatore dello studio ammette che "molti non capiscono cosa voglia dire sviluppare un videogioco" e al momento Hasan è indeciso se mostrare o meno una versione preliminare di Abandoned.

I giocatori hanno già bollato il gioco come vaporware e nel migliore dei casi come un fallimento ma Hasan ribadisce che Abandoned è ancora in sviluppo ed è presto per sbilanciarsi a tal proposito. Guardando al passato, il fondatore di Blue Box ammette che la compagnia si è imbarcata spesso in progetti di scarso successo come ne caso di The Haunting, Abandoned è in fase di sviluppo dal 2017 e in questi anni il team è maturato molto.

Si parla poi anche del presunto coinvolgimento di Hideo Kojima in Abandoned, non c'è nulla di vero in questi rumor e Hasan ricorda che Abandoned non è Silent Hill, anche se il vero nome del gioco include le lettere "S" e "L". Anche la famosa immagine dell'uomo con la benda non ha alcun legame con Metal Gear Solid, si tratta solamente di una coincidenza.

E per quanto riguarda i Tweet cancellati dal profilo di Abandoned? In questo caso la cancellazione è dovuta all'annuncio di caratteristiche che non saranno presenti nel gioco, da qui la volontà di essere chiari rimuovendo i messaggi incriminati, anche se questa mossa ha attirato l'attenzione del pubblico dando adito a nuove voci sulla cancellazione di Abandoned. Inoltre, viene confermato che lo sviluppo del prologo di Abandoned prosegue, attualmente non c'è però alcuna data di uscita fissata per il lancio.